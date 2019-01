Come scegliere la destinazione per il tuo viaggio di nozze

Published on Jan 15, 2019

Stai pensando al tuo viaggio di nozze?

Oggi ti darò altri 3 suggerimenti su come scegliere la destinazione perfetta per il tuo viaggio di nozze.



Suggerimento n. 1

QUANTO TEMPO HAI A DISPOSIZIONE?

Un importante elemento per scegliere correttamente la destinazione del proprio viaggio di nozze è il tempo che hai a disposizione.

Ti faccio alcuni esempi: Sapevi che per raggiungere l’Australia o la Nuova Zelanda sono necessarie circa 24 ore di volo?

Considera che per arrivare e per tornare si perdono, ahimè, circa 4 giorni.



Se il tuo sogno è l’Oceania, considera di avere a disposizione almeno 20 giorni di tempo per averne almeno 16/17 da dedicare alla scoperta di queste terre remote.



Il Sudamerica non è così lontano (circa 12/13 ore dall’Europa), ma per andare alla scoperta della Patagonia, o delle maestose cascate d’ Iguaçu’, i voli interni possono essere tanti e purtroppo possono rubare tempo prezioso.



Anche in questo caso, il mio consiglio è quello di avere a disposizione almeno 15 gg.



Per raggiungere la costa est degli Stati Uniti, servono circa 8 ore. Se non hai troppo tempo e vuoi concederti la visita delle città più famose della East Coast, potrai divertirti visitando Boston, la famosissima New York e concludendo con l’esplorazione di Washington. Dieci giorni ti basteranno.



Ami il Paese del Sol Levante? Le ore di volo per raggiungere il Giappone sono almeno 12, ma gia’ con 10/12 gg a disposizione potrai visitare in modo approfondito sia Tokyo che Kyoto , l’antica capitale del Giappone.



Ora, non pensi che per la perfetta riuscita di un itinerario o di un soggiorno mare, sia sempre opportuno valutare il tempo a disposizione?



Eviterai, cosi, di trascorrere tante ore su un aereo o dentro un aeroporto….



Suggerimento nr 2 –

QUALE È IL TUO BUDGET:



Il secondo suggerimento di oggi è: scegli la destinazione considerando il tuo budget.



È molto importante avere le idee chiare su quale possa essere la tua disponibilità economica.



Considera, ad esempio, che un budget di 2500/3000 euro a persona per la Thailandia ti permette di fare un viaggio lussuoso, ma la stessa cifra per la Polinesia Francese è assolutamente insufficiente.



I Consulenti CartOrange sono abituati a realizzare il massimo con il budget a tua disposizione; l'esperienza infatti consente di applicare alcuni strumenti che fanno risparmiare e sfruttare al massimo il tuo denaro.



Prenota con largo anticipo, così troverai la disponibilità nella camera d’albergo dei tuoi sogni e le tariffe aeree più vantaggiose.

Sia le compagnie aeree che le strutture alberghiere con prenotazioni anticipate offrono riduzioni che possono essere anche del 20% o 30% in meno.



Sfrutta gli sconti dedicati agli sposi!!

Agli sposi sono riservati importanti sconti sul costo del viaggio o previsti regali come escursioni in omaggio, upgrade di camera, cene romantiche e tanti altri omaggi.



Suggerimento numero 3:

LA TEMPISTICA DI PRENOTAZIONE

L’organizzazione del matrimonio ti sta impegnando tanto e non hai ancora pensato al tuo viaggio?



Quando si parla di viaggi attenzione a non sottovalutare il tempo di rilascio del passaporto e dei visti (eh sì alcune destinazione richiedono un permesso per entrare e a volte, i tempi per l’ottenimento non sono così veloci) e i tempi di prenotazione di hotel e visite.



Particolari attrazioni, come il famoso penitenziario di Alcatraz a San Francisco o il maestoso sito archeologico del Machu Picchu in Perù richiedono, per l’ingresso, una prenotazione anticipata anche di mesi. Sarebbe veramente un peccato fare così tante ore di volo e non potere godere di queste visite!!



Considera anche che gli hotel nelle località più romantiche e suggestive, come la Polinesia Francese e le Seychelles, ricevono prenotazioni un anno per l’altro, non farti sfuggire la camera vista mare del resort che sogni da tanto tempo.



Se stai pensando ad una Crociera, considera che prima confermi meno spendi e potrai usufruire di offerte interamente dedicate agli sposi; potrai avere lussuose cabine allo stesso prezzo di quelle più turistiche. Muoversi con le giuste tempistiche ti permette quindi di sfruttare molti vantaggi!



Questi sono 3 consigli per il tuo viaggio di nozze perfetto; ricordati che i Consulenti di CartOrange sono dei veri esperti e possono offrirti una consulenza del tutto gratuita.

Scopri tutti i nostri viaggi di nozze sul sito cartorange.com e, registrandoti, potrai anche vincere un meraviglioso viaggio!

Ti aspetto!



#ViaggioDiNozze #DestinazioneViaggioDiNozze #ScegliereDestinazioneViaggiodiNozze



=======================================================



* Iscriviti al Canale qui https://www.youtube.com/c/CartOrangeV...



* Visita il sito

http://cartorange.com



* Seguici anche su Facebook

https://www.facebook.com/cartorange