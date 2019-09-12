Ремонт наушников Samsung Buds, взгляд изнутри | China-Service

China - Service
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Published on Sep 12, 2019

Сообщество IFixIt назвало эту гарнитуру одним из самых ремонтопригодных устройств - встречайте, Bluetooth наушники Samsung Buds, и уже с поломкой)...
Если вас интересует, как разобрать и заменить батарейку в Samsung Buds, тогда это видео для вас.
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