31 MART 2019 SEÇİM SONUÇLARINI BİLMİŞTİ. ADİL GÜR'DEN BOMBA ANALİZ!

Published on Jun 14, 2019

İnternethaber stüdyolarında Hadi Özışık'la 31 Mart 2019 seçimlerinden önce buluşan Adil Gür, 23 Haziran seçimleri ile ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçen seçimde başabaş güreştiğini vurgulayan Adil Gür, 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde anketlerin net bir sonuç vermediğini söylüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Giresun ve Ordu seyahatlerinin Karadeniz seçmenini etkilemeye yönelik siyaset yaptığını anlatan Adil Gür, Ordu Valisi'ne küfür ederek ve VİP salonunu kullanarak haklı olduğu konuda haksız duruma düştüğüne vurgu yaptı.

23 Haziran'da yapılacak seçimlerde tabloyu küskün ve kararsız seçmenin belirleyeceğini anlatan Adil Gür, rte'nin seçimin son haftasında sahaya çıkacağını ve Ak Parti için oy isteyeceğini iddia etti.

Binali Yıldırım'ın bu seçimde başarılı bir kampanya yürüttüğünü, ekrem imamoğlu'nun da halk tv başta olmak üzere fox ve sözcü gazetesinde görüşlerini dile getirdiğini ve etkili olduğunu söyleyen Adil Gür, YSK kararı, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrasında yaşanan mağduriyetin son bulduğunu, halkın ekonomisini düşündüğünü dile getiren Adil Gür, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de İstanbul'a mitil atmasını önemli bulduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'dan uzak duracağı görüşünü savunan Adil Gür, tablonun bu sfer karakolda bitleyeceğini iletti.

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