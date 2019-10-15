Xiaomi Roborock - самые распространенные неисправности | China-Service

Published on Oct 15, 2019

В этом видео мы расскажем тебе о самых частых поломках роботов пылесосов Roborock от Xiaomi. Наш мастер Андрей Полищук подробно разберёт каждый случай, объяснит причины неисправностей и частично расскажет о том, как их устранить. Смотри видео до конца, и ты узнаешь, насколько надежная техника Roborock.

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