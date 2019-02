I 5 vantaggi di organizzare la tua luna di miele con un consulente di viaggi

Published on Feb 5, 2019

I VANTAGGI DI ORGANIZZARE LA LUNA DI MIELE CON CONSULENTE DI VIAGGIO



Hai già pensato a come organizzare il tuo viaggio di nozze?

Il dilemma è: farai da te/in autonomia oppure ti affiderai ad un professionista?



Se stai pensando di affidarti a un professionista, questo video fa per te.



Ciao, sono Raffaella, da 16 anni sono un Consulente di Viaggio CartOrange e in questo video ti spiegherò quali vantaggi ti offre un professionista del viaggio come me.



La missione di noi Consulenti di viaggio CartOrange ,come me, è realizzare viaggi di nozze memorabili e su misura per i propri clienti, offrendo al viaggiatore una completa assistenza prima, durante e dopo il viaggio.



Ci sono almeno 5 Vantaggi che noi Consulenti di Viaggio CartOrange ti garantiremo:



Vantaggio 1: Costruiremo con te un viaggio su misura, che risponde perfettamente alle tue esigenze, ai tuoi desideri e alle tue passioni.



Vantaggio 2: Ci serviamo nel mondo di una rete di fornitori conosciuti e testati da noi in prima persona.



Vantaggio 3: Potrai viaggiare in tutta tranquillità, perché avrai sempre un'assistenza H24, per qualsiasi imprevisto che possa capitare durante il viaggio: ad esempio un volo cancellato , una valigia persa, la camera d’albergo che non soddisfa le tue aspettative.



Vantaggio 4: potrai valutare l'assicurazione sanitaria e annullamento più adatta alle tue esigenze. Se per sfortuna, sarai costretto ad annullare il viaggio, almeno non perderai tutti i soldi versati!



Vantaggio 5: Conosciamo la destinazione. Abbiamo già’ scartato ciò che e’ troppo turistico e commerciale e, in poco tempo, individueremo insieme a te la soluzione migliore per il tuo itinerario.



Ricordati: paese che vai, gente che trovi e soprattutto normative vigenti diverse.



Ricordati che noi Consulenti di CartOrange siamo dei veri esperti e possiamo offrirti una consulenza del tutto gratuita.



