FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI ÇİZGİ'Sİ (İnternethaber- Serdar Ali Çelikler)

Published on Sep 2, 2019

Merhaba Arkadaşlar,

Fenerbahçe Trabzon maçı sonrasında herkes bir yorum yaptı. Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Ertem Şener, Ahmet Çakar, Mehmet Demirkol gibi isimler... Mehmet Ayan, Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Trabonspor'un eksiklerini, Fenerbahçe'nin artılarını... Fırat Aydınus'un hakemliği... tüm ayrıntıları konuştular.



İyi Seyirler...



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İnternethaber'in Hikayesi

Türkiye'de İnternet gazetecilik dönemi İnternethaber'in 5 Mayıs 2000 yılında yayın hayatına girmesiyle başladı. İlk yazarları arasında, Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Memduh Bayraktaroğlu, Can ataklı, Mehmet Barlas. Levent Gültekin, Cüneyt Özdemir ve İsmail Küçükkayavardı...



İnternethaber'in hikayesini bizim için yazan yazarlar da oldu... Bu yazarların yazdıklarını sitemizde okuyabilirsiniz... Ahmet Hakan, Akif Beki, Ahmet Kekeç, Fatih Altaylı... bu yazarlardan bir kaçıydı...

AK Parti henüz kurulmamıştı, Recep Tayyip Erdoğan siyasetin dışına itilmişti. Abdullah Gül etkisiz bir siyasetçiydi. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu daha siyaset sahnesinde değildi. Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel yaşıyordu. Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz siyaset sahnesinden henüz silinmemişti.



Gazeteler bugünkü gibi aktif değildi, İnternet'te yoklardı. Son dakika haber, sıcak gündem... özetle 2019 Türkiye'sinde varolan hiçbir şey yoktu gazetelerde... Fox ve Sözcü gazetesi yayında değildi mesela... Mesut Yılmaz Bülent Ecevit ve Devlet Bahçeli iktidarı işbaşındaydı ve Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşadı, yaşıyordu.



5 Mayıs 2000 yılından 2019 yılı...

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber, bugün Türkiye'nin ilk beş sitesi arasında yer alan tarafsız ama doğrunun tarafında yer alan bir haber sitesidir.



Gündem Videoları :

https://bit.ly/2ym68KK



Hadi Özışık'ın Youtube Kanalı:

https://bit.ly/2GoEukA



Süleyman Özışık'ın Youtube Kanalı:

https://bit.ly/2MmiYAP



Köşe yazarları Sesli Makale:

https://bit.ly/2OdTurZ



CevaplaTV:

https://bit.ly/30YixAH



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