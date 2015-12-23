Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS. Часть 1

Глобалдрайв лодочные моторы, лодки ПВХ, лодки РИБ, САП-доски
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Published on Dec 23, 2015

Подвесной лодочный мотор Микатсу. 2 х тактный лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS. Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=h84Qb...
Подвесной лодочный мотор Mikatsu M9.9FHS - полный аналог японского лодочного мотора Yamaha. Все их запчасти взаимозаменяемы, в связи с чем эксплуатация и техническое обслуживание оборудования существенно упрощается.
Преимущества данного лодочного мотора: превосходное качество, компактность и малый весспособствуют простоте в транспортировке, хранении и эксплуатации.


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Кроме того, модель отличается низким уровнем вибрации и шума, а также мощным генератором, что обеспечивает максимальный заряд аккумуляторов. Данный ПЛМ отличается относительно малыми размерами и массой, именно поэтому Вы можете взять его с собой куда захотите.
Этот мотор легко запускается и не создаёт абсолютно никаких сложностей при эксплуатации и техническом обслуживании.
Мотор Микатсу всегда работает в режиме “Безопасный старт”, поэтому запуск мотора возможен только в положении рычага трансмиссии “нейтрал”.


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Наш сайт: www.globaldrive.ru
E-mail: market@globaldrive.ru

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