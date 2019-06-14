SÜLEYMAN SOYLU'DAN 3600 EK GÖSTERGE BEKLEYEN POLİSLERE MÜJDE

Hadi Özışık
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Published on Jun 14, 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri önesinde polislerin 3600 ek gösterge sorunuyla ilgili açıklama yapmış ve seçimlerden sonra konuyu Meclis'e taşıyacaklarını belirtmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da aynı doğruldu da söz vermişti. 24 Haziran seçimlerinden sonra 31 Mart seçimleri de yapıldı, şimdi 23 Haziran'da İstanbul için seçime gidiyor Türkiye... Polisler haber bekliyor, polislerin gündeminden 3600 ek gösterge hiç düşmüyor.
Hadi Özışık'a İnternethaber, İnternetspor, Gazeteoku, Cevaplatv stüdyolarında konuk olan Süleyman Soylu, bu konuda önemli açıklamalar yaptı.


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