ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА. Серия 2 ≡ LIGHT O'LOVE. Episode 2 (Eng Sub)

Published on Jul 29, 2014

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Жанр: мелодрама

Тип: мини-сериал

Год: 2014

Продолжительность: 12 серий

Режиссер: Перуновская Ольга

Продюсер: Сергей Каратаев, Виктор Мирский, Михаил Баркан, Виктор Умнов

Креативный продюсер: Владимир Иссат

Оператор: Цвелодуб Алексей

Автор сценария: Игорь Агеев

В ролях: Кирилл Жандаров, Валерия Ходос, Ольга Атанасова, Алексей Янин, Анатолий Хостикоев, Яна Глущенко, Александр Печерица, Владимир Беляев, Тимофей Трибунцев, Виктор Сарайкин, Виталий Салий, Михаил Жонин и др.



У молодого предпринимателя Никиты Горелова жизнь складывается, как нельзя лучше: отличная работа, карьерный рост, хорошая квартира, новая машина, да в придачу любимая женщина – дочь его крёстного. Дело идет к свадьбе, и будущий тесть, который по совместительству является еще и начальником Никиты, поддерживает его буквально во всем. Вот только все это счастье оказывается на поверку хрупким и эфемерным, когда Никита встречает на своем пути.