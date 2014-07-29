ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА. Серия 2 ≡ LIGHT O'LOVE. Episode 2 (Eng Sub)

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Жанр: мелодрама
Тип: мини-сериал
Год: 2014
Продолжительность: 12 серий
Режиссер: Перуновская Ольга
Продюсер: Сергей Каратаев, Виктор Мирский, Михаил Баркан, Виктор Умнов
Креативный продюсер: Владимир Иссат
Оператор: Цвелодуб Алексей
Автор сценария: Игорь Агеев
В ролях: Кирилл Жандаров, Валерия Ходос, Ольга Атанасова, Алексей Янин, Анатолий Хостикоев, Яна Глущенко, Александр Печерица, Владимир Беляев, Тимофей Трибунцев, Виктор Сарайкин, Виталий Салий, Михаил Жонин и др.
У молодого предпринимателя Никиты Горелова жизнь складывается, как нельзя лучше: отличная работа, карьерный рост, хорошая квартира, новая машина, да в придачу любимая женщина – дочь его крёстного. Дело идет к свадьбе, и будущий тесть, который по совместительству является еще и начальником Никиты, поддерживает его буквально во всем. Вот только все это счастье оказывается на поверку хрупким и эфемерным, когда Никита встречает на своем пути.