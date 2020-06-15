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Özlem bitti Kırmızı Çizgi başlıyor. #SerdarAliÇelikler #CandaşTolgaIşık #MehmetAyan

Corona salgını dolayısı ile bildiğiniz gibi spor müsabakalarına ara verilmişti. Fatih Terim coronaya yakalanmış hastanede tedavi görmüştü. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in seyircisiz maç oynatma inadı büyük tepki toplamıştı.

İşte o günden sonra yeşil sahalar hepten sessizliğe büründü. Müsabakalar ertelendi. 12 Haziran da maçlar yeniden seyircisiz oynanmaya başlandı.

Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla start alan Süper Lig Trabzonspor-Göztepespor maçıyla devam etti. 13 Haziran da Beşiktaş'ın maçı vardı. Pazar günü de Galatasaray Rize'de yenik ayrıldı.

Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan ile Kırmızı Çizgi bu akşam 19:00'da sizlerle





İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş

Youtube Koordinatörü : Havva Köse

Yönetmen: Mustafa Kuloğlu

Kurgu: Hakan Müstecep

Kurgu: Ateş Yelence

Kamera: Fatih Bar

İçerik Editörü : Elif Özbek

Muhabir: Ceren Ersöz

Muhabir: Gökhan Erek



Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.



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