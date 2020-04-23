Спалені села Магдин та Личмани у Житомирській області

Українська правда
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Published on Apr 23, 2020

У квітні до карантину, який триває в Україні більше місяця, додалася інша біда – пожежі. З початку місяця українці, які цілими днями вимушено сидять вдома, зі страхом слідкували, як горить Чорнобильська зона відчуження.

Ліс біля Чорнобиля горів більше 10 днів. І в той час, коли, здавалось, вдалося локалізувати осередки, масштабна пожежа спалахнула у сусідній Житомирській області.

Її відголоски кияни відчули буквально одразу – “допоміг” вітер з Житомирщини і Чорнобильської зони, який накрив густим димом столицю ввечері 16 квітня, і в момент вивів Київ у лідери по забрудненню повітря в світі.

Втім, проблеми жителів столиці на фоні справжньої трагедії мешканців сіл Житомирської області, які потрапили в епіцентр вогняної стихії – дрібниця.

В Овруцькому районі Житомирської області від пожежі постраждало близько десятка сіл. Одними з найбільш постраждалих стали села Личмани та Магдин, де впродовж кількох годин горіли цілі вулиці.

“Українська правда” побувала в постраждалих селах, щоб на власні очі побачити масштаби стихії та дізнатися про потреби постраждалих людей.

Текстова версія з фото: https://www.pravda.com.ua/articles/20...

Автори: Ельдар Сарахман, Євген Будерацький

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