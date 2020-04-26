Обзор красавчика Honor V20 View - так ли он хорош внутри | China-Service

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Published on Apr 26, 2020

Сегодня к нам на разбор попал смартфон, фронтальная камера которого впервые в истории была реализована сквозь отверстие в дисплее. Honor V20 View был выпущен на несколько месяцев раньше Samsung Galaxy S10 - внутридисплейная камера которого является одной из основных фишек, тем самым Huawei доказал свою инновационность и конкурентоспособность на рынке. Мы же в классическом для нас стиле, разберём этого красавчика до винтика и посмотрим, так ли он хорош внутри, как выглядит внешне.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Skype: Zluchello
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