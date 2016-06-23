Как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия? 1/2

Published on Jun 23, 2016

В этом видеоролике рассмотрены отличия не только бытового и профессионального сегмента, но и различия между ведущими производителями профессиональных фрез.

Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=mB93I...

Фрезы Димар http://www.dimar-group.ru/

Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75

ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/

Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115



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Production Music courtesy of Epidemic Sound!

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