Как выбрать качественные фрезы и в чем их отличия? 1/2

HeARTwood
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Published on Jun 23, 2016

В этом видеоролике рассмотрены отличия не только бытового и профессионального сегмента, но и различия между ведущими производителями профессиональных фрез.
Вторая часть видео https://www.youtube.com/watch?v=mB93I...
Фрезы Димар http://www.dimar-group.ru/
Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75
ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/
Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115

Хорошая группа на ВК с литературой по столярному делу https://vk.com/club110997751 . Присоединяйтесь, делитесь ссылками на группу. Будет много интересного!
Если Вам есть, что рассказать и чем поделиться или Вы хотите также научиться снимать видео, то приглашаю к сотрудничеству, будем работать вместе! https://youpartnerwsp.com/join?10227
Production Music courtesy of Epidemic Sound!
Сбербанк 4276 1609 0418 0388

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