CANAN KAFTANCIOĞLU VE KILIÇDAROĞLU NEDEN EKREM İMAMOĞLU'NUN YANINDA DEĞİL?

Published on May 30, 2019

Türkiye CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun o videosunu konuşuyor. İmamoğlu bu yüzden dakikalarca esnafla tartıştı. İmamoğlu'nun bu diyalogu, bir çok medya kuruluşunda yer aldı. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya yayımlanan videoyu fox haber izleyenleriyle paylaşırken, bugüne kadar CHP adayı İmamoğlu'nun aleyhinde olan videoları yayımlayan ahaber ve atv haber bu tartışmayı görmedi.

İnternethaber Yaygın Grubu Başkanı Hadi Özışık ile Süleyman Özışık bu konuda ne konuştular? Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'a konuk olduğu programda söylediklerini nasıl yorumluyorlar? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu neden İmamoğlu'nun yanında yer almıyor? HDP ile CHP'nin bağı nedir? Kılıçdaroğlu terör örgütlerine gelin ülkeyi beraber yönetelim dedi mi? CHP'nin 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında FETÖ'ye iltimas mı geçti? Mansur Yavaş Ankara'a verdiği sözleri tutuyor mu? Mansur Yavaş'ın Sezai Temelli çıkışına ne yorum yaptılar. MHP'nin 31 Mart 2019 seçimlerindeki etkisi nedir? Ülkücüler aslında kimi destekledi? Nihat Genç'in Ekrem İmamoğlu ile ilgili eleştirileri doğru mu?



Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özeniyor mu? Meral Akşener'in tavrı nasıl yorumlanmalı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Haliç'i kim temizledi? Mansur Yavaş'ın EYT'lilere verdiği söz ne oldu? Ekrem İmamoğlu tokat attı mı o esnafa?



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