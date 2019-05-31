NUMAN KURTULMUŞ NE DEDİ, KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU NASIL ANLADI?

Published on May 31, 2019

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, birkaç gün önce yaptığı bir açıklama ile tepkileri üzerine çekmişti. Kurtulmuş, "23 Haziran seçimleri geçsin siyasi tövbe edeceğiz" sözü ile aslında ne demek istemişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili olan Kurtulmuş'a çok ağır sözler söyleyerek, "Şartlı tövbe olmaz" diye çıkıştılar. Numan Kurtulmuş'un o sözlerini Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV gibi medya kuruluşları haber yaparken, fox haber, yani Fatih Portakal her zamanki muhalif tavrıyla Kurtulmuş'un sözlerini çarpıtarak yorum yaptı. İsmail Küçükkaya ise Çalar Saat'te yorum yapmadan düz haber verdi. Halk TV ise gün boyunca Kurtulmuş'un bu sözlerini çarpıtarak izleyenleriyle paylaştı. Kurtulmuş'un sözlerini yorumlayan biri de gazeteci Ruşen Çakır'dı.



İnternethaber stüdyolarında Hadi Özışık ile görüşen Numan Kurtulmuş, siyasi tövbe sözüne açıklık getirdi.

Kurtulmuş İstanbul seçimlerini, YSK'nın kararını, Ekrem İmamoğlu'nun agresif tutum sergilemesini... Binali Yıldırım'ın performansını... Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağını... Kürt seçmenin nasıl ikna edileceğini... Doğu ve Güneydoğu ile ilgili AK Parti'nin bir çalışma yapıp yapmadığını... 23 Haziran seçimlerine nasıl hazırlandıklarını... 31 Mart seçimlerinden önce hangi hataları yaptıklarını... Belediye Başkan adaylarının nasıl belirlendiğini, görevde olan belediye başkanlarından beklentilerini... ve daha bir çok şey...

Hadi Özışık'la dobra dobra konuşan Numan Kurtulmuş eyt ve askerlik reformu ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.



#hadiözışık #numankurtulmuş #temelkaramollaoğlu #kemalkılıçdaroğlu



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