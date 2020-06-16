CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMİN İÇİN AĞLADI? #hadiozisik

Hadi Özışık
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Alkışlar arasında kürsüye gelen Kılıçdaroğlu duygulu anlar yaşadı.
Hatırlayacaksınız Kılıçdaroğlu üç yıl önce Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatmıştı. ADALET YÜRÜYÜŞÜ adı verilen bu eylem uzun süre Türkiye'de gündem olmuştu.
Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu neden ve kimin için ağladı?
Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında Süleyman Özışık bu konda çok çarpıcı yorumlar yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun Yasin Börü, Eren Bülbül ve şehit olan Mehmetçik için yürümediğini hatırlatan Süleyman Özışık hapisten yeni çıkan Ahmet Türk'ün yol boyunca Kemal Bey'e eşlik ettiğini hatırlattı.
Sözün özü bu programın içinde Kılıçdaroğlu'nun kimin için yürüdüğü ve kimin için ağladığı tane tane anlatıldı. "Hak hukuk adalet" sloganları eşliğindeki gözyaşı bakın kimler için döküldü.
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İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep 
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek

Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.
https://youtu.be/wc7Y4izjQkE

Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!
https://youtu.be/1K_T15Z8jzA

Erdoğan'a ne sormak isterdi?
https://youtu.be/-R2iqYOMabM

Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.
https://youtu.be/xp6IvHz1368

Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?
https://youtu.be/aODitxRztDY

Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.
https://youtu.be/c4C3u69jq2g

CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!
https://youtu.be/vZHrtF59RUQ

Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.

İzlediğiniz için teşekkür ederim.

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