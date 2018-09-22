[360° Video] TEKNOFEST'e yoğun ilgi

Published on Sep 22, 2018

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yoğun ilgi ile takip ediliyor.



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