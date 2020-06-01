#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #Банкротство

Развод супругов через суд, расторжение брака

МОСКОНСАЛТ. ЮРИДИЧЕСКИИЕ УСЛУГИ
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Published on Jun 1, 2020

Развод супругов через суд, расторжение брака
https://www.youtube.com/watch?v=ecpci...
В настоящее время увеличилось количество записей на консультации и обращений за юридической помощью по семейным спорам. Подавляющее большинство из них, как это не печально, споры о расторжении брака и разделе имущества супругов.

Если у Вас возникли непреодолимые семейные конфликты и единственным выходом из семейных неурядиц Вы для себя видите расторжение брака, Вам необходима помощь опытного юриста, специалиста по семейным спорам.

☎ тел. 8 (423) 25 -222-11 Звони!
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► Наши услуги: http://urcompanya.ru/services/
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Для успешного разрешения таких споров необходим комплексный подход к проблеме, изучение и анализ всех аспектов спора, так как здесь затрагиваются не только имущественные и неимущественные интересы супругов, а также интересы детей, их дальнейшего проживания, воспитания, содержания, взаимоотношений и порядка общения с родственниками.
Для решения всех этих вопросов необходимо знание законодательства и судебной практики, навыки ведения таких дел в суде, взаимодействия с органами опеки и попечительства, не лишним также будет опыт взаимодействия с банками при решении спора о разделе кредитных обязательств супругов. В связи с этим рекомендуем уделить время выбору квалифицированного юриста.




Юристы АО «Москонсалт» имеют успешный опыт работы по бракоразводным делам и спорам о разделе имущества и долгов супругов.

Наше агентство предлагает следующие виды услуг по делам о расторжении брака и разделе имущества супругов:
1) Консультация;
2) Составление искового заявления;
3) Оказание помощи в сборе доказательств;
4) Составление проекта брачного договора;
5) Составление проекта соглашения о разделе имущества супругов;
6) Представительство в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции;
7) Подготовка апелляционной (кассационной) жалобы;
8) Составление заявления о возбуждении исполнительного производства;
9) Представительство в исполнительном производстве.

Кроме того, мы также предлагаем услуги проведения переговоров между супругами. Такой вариант разрешения спора может быть эффективным, если есть возможность обращения к юристу обеих спорящих сторон. Если все же не удастся урегулировать семейный спор мирным способом, то квалификация и опыт юристов помогут добиться максимально выгодного результата в зависимости от обстоятельств дела.

Доверьте Ваши семейные конфликты нашим юристам, и мы найдем оптимальное решение для Вас!

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#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #Банкротство
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Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, дом 135, 3 этаж.
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