Published on Jun 1, 2020

Развод супругов через суд, расторжение брака

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В настоящее время увеличилось количество записей на консультации и обращений за юридической помощью по семейным спорам. Подавляющее большинство из них, как это не печально, споры о расторжении брака и разделе имущества супругов.



Если у Вас возникли непреодолимые семейные конфликты и единственным выходом из семейных неурядиц Вы для себя видите расторжение брака, Вам необходима помощь опытного юриста, специалиста по семейным спорам.



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Для успешного разрешения таких споров необходим комплексный подход к проблеме, изучение и анализ всех аспектов спора, так как здесь затрагиваются не только имущественные и неимущественные интересы супругов, а также интересы детей, их дальнейшего проживания, воспитания, содержания, взаимоотношений и порядка общения с родственниками.

Для решения всех этих вопросов необходимо знание законодательства и судебной практики, навыки ведения таких дел в суде, взаимодействия с органами опеки и попечительства, не лишним также будет опыт взаимодействия с банками при решении спора о разделе кредитных обязательств супругов. В связи с этим рекомендуем уделить время выбору квалифицированного юриста.









Юристы АО «Москонсалт» имеют успешный опыт работы по бракоразводным делам и спорам о разделе имущества и долгов супругов.



Наше агентство предлагает следующие виды услуг по делам о расторжении брака и разделе имущества супругов:

1) Консультация;

2) Составление искового заявления;

3) Оказание помощи в сборе доказательств;

4) Составление проекта брачного договора;

5) Составление проекта соглашения о разделе имущества супругов;

6) Представительство в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции;

7) Подготовка апелляционной (кассационной) жалобы;

8) Составление заявления о возбуждении исполнительного производства;

9) Представительство в исполнительном производстве.



Кроме того, мы также предлагаем услуги проведения переговоров между супругами. Такой вариант разрешения спора может быть эффективным, если есть возможность обращения к юристу обеих спорящих сторон. Если все же не удастся урегулировать семейный спор мирным способом, то квалификация и опыт юристов помогут добиться максимально выгодного результата в зависимости от обстоятельств дела.



Доверьте Ваши семейные конфликты нашим юристам, и мы найдем оптимальное решение для Вас!



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