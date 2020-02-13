#applewatch #заменабатареи

Apple watch замена стекла и аккумуляторной батареи | China-Service

China - Service
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Published on Feb 13, 2020

В данном видео мы покажем вам самые распространенные неисправности Apple Watch, а также процесс их устранения. Если вам нравится наблюдать за работой других - этот ролик для вас. Смотрите видео до конца и вы узнаете, какие нюансы могут возникнуть в процессе ремонта Apple Watch.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)

#applewatch #заменабатареи

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