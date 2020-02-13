Apple watch замена стекла и аккумуляторной батареи | China-Service

Published on Feb 13, 2020

В данном видео мы покажем вам самые распространенные неисправности Apple Watch, а также процесс их устранения. Если вам нравится наблюдать за работой других - этот ролик для вас. Смотрите видео до конца и вы узнаете, какие нюансы могут возникнуть в процессе ремонта Apple Watch.

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#applewatch #заменабатареи