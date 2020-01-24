Premiered Jan 24, 2020

Настоящий боевик -- ТЮРЕМЩИЦА @ Русские боевики 2020 новинки HD 1080P

https://youtu.be/eQp9kvseLHs



Бывший десантник Иван Громов живет с большой семьей на ферме в средней полосе России. Когда-то он был на хорошем счету у начальства, дома к его мнению прислушивались и уважали. Но сейчас он для окружающих словно «отработанный материал». И только внучка Лиля все еще слушается старика, любит его и заботится. Так бы и они и жили — родные по крови, но чужие по духу, — пока однажды не пришла в семью Громовых настоящая финансовая катастрофа. Чтобы спасти родных и выбраться из долговой ямы, Лиля принимает предложение руки и сердца от сына местного олигарха – алкоголика и тунеядца Валерика. Узнав об этом, дед берет с внучки обещание повременить с замужеством и отправляется в Магаданский край на золотые прииски, чтобы отыскать золото и спасти внучку от несчастливого брака. Удастся ли бывшему десантнику пройти огонь, воду и медные трубы?