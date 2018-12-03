Блестящий ответ Садхгуру о том, почему медитация не работает для многих людей

Published on Dec 3, 2018

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Видео Садхгуру ВКонтакте: https://vk.com/club30014411

Это вопрос, который беспокоит всех практикующих медитацию. В этом видео мужчина спрашивает Садхгуру :" я пробовал много медитативных практик, но у меня ничего не получилось."И тогда Садхгуру отвечает ему своей глубокой ясностью, и его ответ действительно очень проницателен и точен. Это может быть очень полезно для всех, кто практикует йогу или медитацию.

Оригинал видео: https://www.youtube.com/watch?v=7qnma...

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