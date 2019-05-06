MERAL AKŞENER KİMİN ELİNİ ÖPÜP BAŞINA KOYUYORDU? I Hadi Özışık'ın röportajı

Published on May 6, 2019

Sabah gazetesi yazarı ve NTV yorumcusu Mehmet Barlas'tan olay yaratacak açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştı? Türkiye tek adam tarafından mı yönetiliyor? Erdoğan için neden Atatürk'ten daha güçlü dedi? Ekrem İmamoğlu ile ilgili görüşleri? Ahmet Davutoğlu parti kurarsa başarılı olur mu? Emin Çölaşan Fetöcü mü? Kemal Kılıçdaroğlu için neden gereksiz adam dedi? İyi Parti lideri Meral Akşener kimin elini öpüp başına koyuyordu? MHP lideri Devlet Bahçeli'yi neden beğeniyor? Medya kavgaları, İnternet ortamında son dakika haber veya haberleri? Gazete kağıdına dokunuyor mu? Binali Yıldırım'ı neden özlüyor? TBMM mi yoksa başkanlık sistemi mi? KHK kararları için ne diyor?

Hadi Özışık Mehmet Barlas ile Beykoz'daki evinde konuştu.

#hadiozisik #tayyiperdoğan #meralakşener #kemalkiliçdaroğlu #ekremimamoğlu



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