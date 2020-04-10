#Макарена #Квиз #50Вопросов

КАРЕН АДАМЯН. Футбольная викторина из 30 вопросов | Квиз Who Is #4

Квиз Who Is
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Published on Apr 10, 2020

#Макарена #Квиз #50Вопросов
Наш сегодняшний гость - Карен Адамян - автор и ведущий шоу "50 вопросов" на канале "Макарена", комментатор и болельщик итальянской "Ромы".

Канал Карена "Макарена" - https://www.youtube.com/channel/UCKgN...

Интервью со спортсменами в эпоху карантина - канал "Один дома": https://www.youtube.com/channel/UCZMi...

Понравилось отвечать на вопросы? У нас целый блог с футбольными тестами: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/s...

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#Рома #Мхитарян #Оренбург #МатчТВ #Футбол #Инстаграм #Футболина #Викторина

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