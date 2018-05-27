Закуска из обычного лопуха - семейный рецепт

Published on May 27, 2018

Делюсь с вами семейным рецептом закуски из лопуха. Или можно это назвать салатом. Когда наша семья жила на острове Сахалин, мы часто готовили это блюдо.

1) Найдите лопух, отделите листья и хорошо промойте стебли.

2) Отварите стебли 8 минут

3) Переложите лопух в холодную воду на 3 минуты и уберите верхний слой со стеблей.

4) на растительном масле (2-3 ст.л.) обжарьте чеснок 4-5 зубчиков

5) добавьте репчатый лук 2 средние луковицы

6) после того. как станет прозрачным лук, добавьте стебли лопуха и перемешайте.

7) Соль и перец по вкусу

8) Добавьте воду 100мл. и соевый соус 50 мл.

9) Накройте крышкой и тушите 7-8 минут на слабом огне.

10) Подавать в хрустальной вазочке, Приятного аппетита.



Канал "Рецепты и реальность": https://goo.gl/Lj4BAm

Проверка рецепта моего мороженого: https://www.youtube.com/watch?v=jfXGG...



👍🏻Мощный блендер со скидкой 1000 руб. по промокоду «МИХАИЛВЕГАН» : https://goo.gl/1d1JzU

👍🏻Скидка 5% для Вас на сайте IHerb по коду ALV9449 : https://ru.iherb.com



ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕНЯ:

YouTube: https://goo.gl/P9sKBD

Vkontakte: https://goo.gl/sgWX7g

Instagram: https://goo.gl/2eEoQ2

Telegram: https://goo.gl/iW4RZ7

Patreon: https://goo.gl/nraFLo