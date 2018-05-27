Закуска из обычного лопуха - семейный рецепт

Mikhail Vegan
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Published on May 27, 2018

Делюсь с вами семейным рецептом закуски из лопуха. Или можно это назвать салатом. Когда наша семья жила на острове Сахалин, мы часто готовили это блюдо.
1) Найдите лопух, отделите листья и хорошо промойте стебли.
2) Отварите стебли 8 минут
3) Переложите лопух в холодную воду на 3 минуты и уберите верхний слой со стеблей.
4) на растительном масле (2-3 ст.л.) обжарьте чеснок 4-5 зубчиков
5) добавьте репчатый лук 2 средние луковицы
6) после того. как станет прозрачным лук, добавьте стебли лопуха и перемешайте.
7) Соль и перец по вкусу
8) Добавьте воду 100мл. и соевый соус 50 мл.
9) Накройте крышкой и тушите 7-8 минут на слабом огне.
10) Подавать в хрустальной вазочке, Приятного аппетита.

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