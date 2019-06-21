BİNALİ YILDIRIM SAADET PARTİSİ'NDEN NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Published on Jun 21, 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İnternethaber stüdyolarında Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın konuğu oldu...

Cumhur adayı İttifakı adayı Binali Yıldırım rakibi Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay daveti ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Milli Gazete'yi ziyaret eden Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nden neden özür dilediğini anlattı. Yıldırım, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmek istediğini ancak daha önce randevu alamadığını belirtti...

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