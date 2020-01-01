#гребенщиков #пивоваров #редакция

Полное интервью Бориса Гребенщикова / Редакция/Исходники

Редакция
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Published on Jan 1, 2020

Арт-проект «Искусство праздника» от бренда Rich.
Участники проекта-7 деятелей культуры и искусства: Максим Виторган, Александр Цыпкин, Лукерья Ильяшенко, Мария Миногарова, Влад Лисовец, Евгения Образцова и Елена Темникова. Они стали частью панно, создав общий визуальный сюжет нового, творческого формата празднования Нового года: https://youtu.be/kZdytoja1YY

Спец.проект Buro 24/7: https://www.buro247.ru/sp/rich/

***

Полное интервью Бориса Гребенщикова, которое взял у него Алексей Пивоваров для выпуска про Ленинградский рок-клуб.

Выпуск про Ленинградский рок-клуб: https://youtu.be/VVfsaR97BUM

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#гребенщиков #пивоваров #редакция

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