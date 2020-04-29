Раздулась батарея в Apple iPhone. Из-за чего это происходит? | China-Service

China - Service
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Published on Apr 29, 2020

Сегодня на стол к нашему "хирургу" попал iPhone 5s в плачевном состоянии - его батарея раздулась и выдавила дисплей. Это распространенная и опасная неисправность для Apple - ведь вздутая батарея может и взорваться. Если тебе интересно, чем закончится этот ремонт, а так же, как уберечь свой iPhone от такой неприятности - обязательно смотри ролик до конца.
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