Leshan to Xichang Expressway BIM Animation乐西高速视频演示

Published on Sep 14, 2019

Leshan to Xichang expressway located in Sichuan province,including 180m span,180m high,148m pier Zimogeni Bridge:

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and 350m span,250m high arch Suba Bridge:

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Daliangshan No.1 tunnel has 15.3km long,will become one of the longest 6 lane expressway tunnel.

乐西高速公路位于四川省，从乐山到西昌，经过凉山彝族自治州腹地马边、雷波、美姑、昭觉四县。控制性工程之一子莫格尼特大桥已经动工，另两个控制性工程苏坝特大桥和大凉山一号隧道即将动工。

凉山州东部9县又称“老九县”，加上属于乐山的马边、峨边两个自治县，这11个县统称“大小凉山”，是我国唯一解放前没有政权的地区。这里的彝族同胞50年代前还处在奴隶社会，没有文字，没有高级宗教，以部落形式分散居住在高山深谷之间，土司都没有管辖权。被外人称为 independent lolo，直到50年代中央政权才进入该地，社会发展落后周边数千年，类似印度、巴基斯坦的部落地区。所以凉山州的彝族地区长期是全国最贫困的地方之一，几个核心县彝族人口比例97%以上。

凉山彝族长期与世隔绝发展滞后的根本原因是地势过于险要，中间的大凉山山脉海拔4000米以上，四面分别被金沙江、岷江、大渡河、安宁河峡谷包围，谷底海拔只有几百米。凉山内部也有许多千米以上峡谷，直上直下。悬崖村、天梯村、天梯小学等等都是凉山彝人的常态。现在国家投巨资修建乐西、宜攀两条高速公路，经过凉山彝族聚居的所有县（除去北面三个成昆铁路和成昆复线路过的），总投资达1200多亿，平均每公里超过2亿元，超过高速铁路！这样高的造价，一方面说明当地地势难于上青天（否则凉山彝族也不会在汉族四面包围的情况下维持了两千多年实质独立和奴隶制度，丝毫不受外界影响，汉代在凉山以西的西昌已经设府，彝区四面被朝廷的州县包围，却维持原有社会两千多年），另一方面当地人口不多，这样高的投资决无收回成本的可能，如果不是为当地民族脱贫，可能一百年也不会修。

乐西高速4车道，但15.3公里的大凉山1号隧道为避免拥堵采用六车道，是世界最长的6车道公路隧道之一（另一条是陕西在建的秦岭天台山隧道，也有15公里多）。另有许多隧道和苏坝特大桥、子莫格尼特大桥等高桥。