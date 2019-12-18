Published on Dec 18, 2019

Регистрацией компании и бухгалтерское сопровождение при ликвидации компании

https://www.youtube.com/watch?v=cg9WV...

Открыть собственное дело мечтают многие, только единицы собираются с духом и пытаются стать предпринимателями. Почему так происходит, ведь ныняшная экономическая ситуация не создает особых преград? Немало успешных людей начали свой бизнес с нуля. Трудности заключаются в том, что нет единого закона, где описаны все грабли, на которые могут наступить начинающие бизнесмены.



***********************

►► ☎ Тел. 8 (423) 245-82-40 - Бесплатная консультация юриста

***************************



Человек, принявший решение начать свой бизнес сталкивается с выбором:

- Организационно-правовой системы (ООО, ИП ,ЗАО и т.д)

- ОКВЭД

- Системы налогообложения

Для малого или среднего бизнеса больше подходит ИП или ООО. Преимуществом ИП является возможность самостоятельно принимать все решения, меньше налогов и ниже ставки (при УСН и ЕНВД), но не все виды деятельности подходят для ИП, так же нельзя продать или переоформить ИП. У ИП Низкая привлекательность пред инвесторами . Поэтому если у вас есть партнеры или есть потребность привлекать инвесторов, для вас больше подходит ООО. Так же при ООО вы рискуете только уставным капиталом, тогда как ИП рискует всем своим имуществом.

Когда вы определились с организационно-правовой системой, главное правильно определиться с кодами экономической деятельности, проще ОКВЭД. По сути, кажется, что код ОКВЭД-такая мелочь. Но есть много факторов, на которые он может оказать влияние.

☆☆☆ Подписывайтесь на наш YouTube канал



****************************************

►► Наш сайт - http://urcompanya.ru/

***********************



Допустим вы заявите в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) только розничную торговлю. Но в процессе работы решили заняться еще и услугами. Придется отдельно делать ОКВЭД на услуги ,и расходы по ним не включать. Так же на данный момент законодательством предусмотрено много льгот по налогам по определенным видам ОКВЭД. Поэтому порой очень важно выбрать правильный код, чтобы получить бонус.



Так же вид кода ОКВЭД влияет на взносы на работников по пониженным тарифам и на взносы на травматизм по сотрудникам. А так же некоторые виды деятельности предусматривают дополнительные виды отчетности, не все коды попадают под тот или иной вид деятельности.

Как оказалось, о выборе система налогообложения многие бизнесмены задумываются только в офисе при регистрации. Не смотря на огромный объем информации, перед проблемой выбора оказывается каждый второй. В российском законодательстве их пять основных . В каждом конкретном случае следует подумать и хорошо просчитать. Так же следует посмотреть на рынок и понять, как работают ваши конкуренты и нельзя ли систему налогообложения сделать вашим конкурентным преимуществом.

Но случаются ситуации, при которых руководитель принимает решение о закрытии компании.



И опять возникает много вопросов как закрыть компанию: сами или при помощи ликвидатора. Куда и какое нести заявление, кого уведомлять о ликвидации и в какие сроки. Так же какие бухгалтерские отчеты необходимо сдавать в налоговую, в какие сроки проходит ликвидация.

На данный момент существует классическая ликвидация компании, в процесс которой вступает организация, готовая погасить все свои долги и обязательства. И альтернативная ликвидация, с использованием специфических приемов.

На каждом этапе деятельности возникает много подводных камней и спорных вопросов.

За вами всегда остается решение – разобраться во всем самому или обратиться к специалистам компании МОСКОНСАЛТ!



#Москонсалт #ЮридическиеУслуги #УслугиБухгалтера

==============================

Наш адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, дом 135, 3 этаж.

Наш Инстаграм: https://www.instagram.com/mosconsultdv/

Vk: https://vk.com/moskonsaltotzyvy

Наш сайт: www.urcompanya.ru

E-mail: smkgb@mail.ru



☎ Либо позвоните по любому из этих номеров:

► 8 (423) 245-86-11;

► 8 (423) 245-57-94;

► 8 (423) 252-22-11;

► 8 (423) 245-82-40.