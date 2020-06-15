Восстановление Huawei Honor 10 Lite после другого сервиса | China-Service

China - Service
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Published on Jun 15, 2020

Желание сэкономить часто приводит к тому, что мы тратим намного больше денег, чем рассчитывали изначально. Не зря же существует поговорка: "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи" или "дешёвые услуги". Но и заплатив много денег, не всегда получаешь гарантию качественно проделанной работы. Героем нашего видео стал Huawei Honor 10 Lite, хозяйка которого уже делала его ремонт в дорогой сетевой мастерской. А в этот раз, она решила сэкономить и воспользоваться услугами "мастера" у дома. Что из этого получилось и смогли ли мы исправить ситуацию, смотрите в нашем ролике.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries:):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello
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