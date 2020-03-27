Сравнение трёх поколений пылесосов Xiaomi Roborock - взгляд изнутри 👀 | China-Service

China - Service
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Published on Mar 27, 2020

Ты собрался приобрести робот пылесос Xiaomi, но не знаешь, на какой модели остановится? Тогда это видео для тебя. Мы не только расскажем о функционале всех трёх поколений роботов, а и покажем тебе каждого из них изнутри. Ты сможешь понять, что именно изменил производитель в конструкции последнего поколения и есть ли смысл переплачивать практически вдвое. Досмотри ролик до конца и ты узнаешь, какие поломки роботов встречались чаще всего и сделали ли Xiaomi выводы со своих ошибок.
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Наш канал создан энтузиастами для энтузиастов. Основной меседж - если ты ничего не смыслишь в электронике - мы поможем тебе разобраться, если ты знаешь больше нас - помоги нам стать лучше и помочь тем, кто ничего не смыслит в электронике :)
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Контакты для сотрудничества (For business enquiries):
Email: vadim.zlenko@c-r.co
Skype: Zluchello

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