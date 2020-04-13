Хаджибеевский лиман

Как чистить рыбу на рыбалке? Чистка рыбы. Поймали пеленгаса

ФишТур
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Published on Apr 13, 2020

Как чистить рыбу на рыбалке и чистка рыбы, когда поймали пеленгаса? Как мы чистим рыбу видео и продолжаем ловить пеленгаса во время потрошения рыбы. Мама чистит, а дочка продолжает ловить пеленгаса, подбрасывая маме работу по потрошению рыбы и избавлению от чешуи.
Рыба еще живая и прыгает в руках, что доставляет неудобство при ее разделке, но настоящая хозяйка с этим справится быстро.
Чистка рыба занятие муторное, и лучше потрошить рыбу на самой рыбалке, чтобы меньше мусора было дома. Мы поймали пеленгаса и занялись чисткой рыбы от чешуи прямо на водоеме, там, где рыбачили.
Причем рыбалка продолжалась и в момент разделки рыбы. Как бысто почистить рыбу, да еще когда она живая, смотрите на видео женщина чистит рыбу от чешуи. Смотрите как разделать пеленгаса и правильно его чистить на рыбалке.
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#рыба
#пеленгас

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