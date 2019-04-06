Легкий рецепт для корзиночек (тарталеток) на Праздничный стол! Песочное тесто для тарталеток

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На Праздничном столе всегда первыми съедаются закуски. Чтобы сэкономить время предлагаю подготовится и приготовить корзиночки (тарталетки) из песочного теста.
Такие корзиночки можно начинить любым салатом, паштетом или сладкой начинкой. Например джемом, а сверху сделать шапочку из белкового крема.
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▶️ Тарталетки / корзиночки ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука - 200 г
сливочное масло - 125 г
желтки куриных яиц - 2 шт.
сахарная пудра - 1 ст. л.
соль - 0,5 ч. л.
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ГОТОВИМ ДОМА с Оксаной Пашко - это кулинарный канал, на котором Вы найдете вкусные рецепты огромного количества блюд, которые вы сможете приготовить в домашних условиях. ГОТОВИМ ДОМА - это видео рецепты: коктейлей, тортов, десертов, блюд из мяса, птицы и рыбы, салатов, различных закусок, ароматных супов.
С кулинарным каналом ГОТОВИМ ДОМА вы разнообразите своё домашнее меню. Ну а если Вы не знаете что приготовить, то вы попали по назначению ;) На моем канале вы всегда сможете найти какой нибудь новый рецепт или идею.
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Music: www.bensound.com
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