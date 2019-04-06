#ОксанаПашко

Легкий рецепт для корзиночек (тарталеток) на Праздничный стол! Песочное тесто для тарталеток

ГОТОВИМ ДОМА
1.35M
349,360 views

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Published on Apr 6, 2019

На Праздничном столе всегда первыми съедаются закуски. Чтобы сэкономить время предлагаю подготовится и приготовить корзиночки (тарталетки) из песочного теста.
Такие корзиночки можно начинить любым салатом, паштетом или сладкой начинкой. Например джемом, а сверху сделать шапочку из белкового крема.

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ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука - 200 г
сливочное масло - 125 г
желтки куриных яиц - 2 шт.
сахарная пудра - 1 ст. л.
соль - 0,5 ч. л.

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Music: www.bensound.com

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