Легкий рецепт для корзиночек (тарталеток) на Праздничный стол! Песочное тесто для тарталеток

Published on Apr 6, 2019

На Праздничном столе всегда первыми съедаются закуски. Чтобы сэкономить время предлагаю подготовится и приготовить корзиночки (тарталетки) из песочного теста.

Такие корзиночки можно начинить любым салатом, паштетом или сладкой начинкой. Например джемом, а сверху сделать шапочку из белкового крема.



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▶️ Тарталетки / корзиночки ➫ https://www.youtube.com/playlist?list...



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ИНГРЕДИЕНТЫ:

мука - 200 г

сливочное масло - 125 г

желтки куриных яиц - 2 шт.

сахарная пудра - 1 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.



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