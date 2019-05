Benban Solar Park (Egypt)埃及本班光伏电站

Published on May 15, 2019

Benban Solar Park is a photovoltaic power station under construction with a planned total capacity of 1650 MWp which corresponds to an annual production of approximately 3.8 TWh. It is located in Benban (Aswan Governorate) in the western desert, approximately 650 km south of Cairo and 40 km northwest of Aswan.Once completed, Benban will be the largest solar installation in the world.Just as most other solar power stations in the world,it will using solar cells made in China:

埃及本班光伏园位于阿斯旺,装机165万千瓦,建成后将成为世界最大的光伏电站(估计保持不了多久第一)。和世界绝大多数太阳能电站一样,将使用中国生产的太阳能电池。

目前太阳能光伏电站在多数国家已实现平价上网(发电成本不高于常规发电),价格还在迅速下降,即将成为最廉价的能源。太阳能有以下优势:

1,极为丰富,不同纬度每平方米可以装50-100瓦电站(屋顶密度更高一些),如果世界范围内利用一千万平方公里沙漠、草原,可以建7000-8000亿千瓦太阳能电站,年发电量相当于目前世界发电量40倍。

2,价格低廉,包括中国在内的国家都已经做到低于煤电价格:

现在国内只是光照条件好的地方不需要补贴,全国推广估计还要几年。热带亚热带的发展中国家,因为光照好,劳力成本低(光伏发电总成本一半是安装运维),光伏发电成本比中国更低,已经全面低于常规发电。

3,无污染、无碳排放。

4,可永久持续。

目前世界太阳能电池(光伏板)80%-90%由中国生产(国内约80%,另有10%使用国内电池片、玻璃等在国外组装),所有技术环节都做到世界领先,市场遍布全球,绝大部分在光照条件好的发展中国家,且市场非常分散。

新能源革命从2019年开始,估计十年后世界对太阳能电池的依赖,类似目前对石油输出国组织石油的依赖,二十年后将取代大部分常规能源。

今年前四个月中国光伏产品出口比去年同期增长超过80%(按瓦数计算):

按目前趋势,世界太阳能发电量15年后将超过煤电,25年后超过目前所有能源之和不成问题。光伏电站特点是不像水电那样一劳永逸,每隔25-30年需更换太阳能电池,中国将成为全世界最大的能源输出国,以人民币计价的太阳能电池板将成为世界最重要的商品。

ps,世界风能总储量相当于水能十倍左右,太阳能相当于风能二十倍左右,并且太阳能分布最广。风能起步早,因为是机械能转化电能,成本降低速度和潜力不及太阳能。目前条件好的地方也已经平价,但估计几年后会比太阳能发电贵一些。水能虽然便宜,储量有限且分布不广。未来世界可再生能源必然以太阳能为主,风能、水能(包括抽水蓄能)为辅。

太阳能光伏从今年开始平价上网,相当于在中国西部、北部发现永不枯竭的特大油田,且无污染,人类第三次工业革命迟迟没有解决的能源问题终于解决,原本以为2050年太阳能才能平价,结果2020年前就实现。日经新闻对这一划时代巨变的报道:

人类史上共有三次工业革命:第一次蒸汽机革命,十八世纪末起源于英国。第二次电动机和内燃机革命,十九世纪末起源于美国、德国。第三次清洁能源革命,2020年代起源于中国。