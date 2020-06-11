HADİ ÖZIŞIK, SÜLEYMAN ÖZIŞIK VE ABDURRAHMAN UZUN İLE PERDE ARKASI #hadiözışık

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Türkiye'nin gündeminde yine önemli konular var. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadeye çağrılması üzerine CHP üst düzey yetkilileri bu çağrıyı FETÖ operasyonlarına benzetti. Peki bu dönemde yapılan ne var, neden FETÖ operasyonlarına benzetme yapılıyor?
Ayasofya Camii tartışılıyor.
Açılsın mı açılmasın mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce bu konuda ne demişti, şimdi ne diyor?
İyi Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla neden araştırma önergesi verildi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya'nın açılması fikrine nasıl bakıyor?
Chp’li milletvekilleri neden Sultanahmet’in müze olmasını istedi?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor?
Gündemin bir başka konusu HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Osman Farisoğulları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi... Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu konuda ne diyor? CHP'liler bu kararı nasıl karşıladı? HDP lideri Pervin Buldan'ın yaptığı çağrı ne anlama geliyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yürüyüşe izin verecek mi? HDP'liler yürüyecek mi?
Ve Süleyman Soylu ile Berat Albayrak tartışması.
Hadi Özışık, Süleyman Özışık ile ilgili konuşulanlar...
Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasında bir kavga var mı?
Neler oluyor?
Gündem yoğun...
Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda buluşuyor.
Saat 21.00
ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx
DESTEK OL: https://www.youtube.com/channel/UC73V...
İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek
Süleyman Soylu Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı.
https://youtu.be/wc7Y4izjQkE
Cüneyt Özdemir ile Ali Babacan'ın Müthiş rekoru!
https://youtu.be/1K_T15Z8jzA
Erdoğan'a ne sormak isterdi?
https://youtu.be/-R2iqYOMabM
Alparslan Kuytul kimdir? Nedim Şener cevap verdi.
https://youtu.be/xp6IvHz1368
Melih Gökçek Fatih Portakala ne mesaj attı?
https://youtu.be/aODitxRztDY
Süleyman Soylu'yu dinleyince çok şaşıracaksınız.
https://youtu.be/c4C3u69jq2g
CHP'li Barış Yarkadaş'ın 65 yaş iddiası çok vahim!
https://youtu.be/vZHrtF59RUQ
Merhaba arkadaşlar,
2000 yılından bu yana Türkiye'de İnternet gazeteciliği yapıyorum. İnternethaber, Gazeteoku, Cevaplatv, İnternetspor, Gazeteciler.com, Elmaelma.com sitelerinin kurucusuyum. İnternethaber yazarı Süleyman Özışık ile birlikte Youtube kanalımda yayın yapıyoruz, haber, politika, siyaset, gündem, son dakika haberler, gazete yazarları ile röportajlar... sokak röportajları habere dair her şey var. İsmail Küçükkaya konuğum oldu mesela, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Candaş Tolga Işık, Binali Yıldırım, Cem Küçük, Korkmaz Karaca... gibi bir çok gazeteci konuğum oldu. Acun Ilıcalı, Okan Bayülgen, Ertuğrul Özkök gibi isimler de olacak... Kanalımdaki yayınları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.
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Bünyemizde Bulunan Haber Siteleri;
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