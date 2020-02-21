🔥 Шнуров вступил в «Партию Роста». Песков про жизнь на 12 тысяч. Сколько стоят перелеты министра

Published on Feb 21, 2020

«По фактам» с Любовью Соболь:

— лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» и, вероятно, возглавит список этой партии на выборах в Госдуму. Также о создании партии с предполагаемым названием «Сильные женщины» сегодня заявил продюсер певицы Валерии;

— «Это вопрос, скорее, риторический»: Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как можно прожить на минимальную зарплату в 12 130 рублей;

— «Трансперенси Интернешнл»: глава Минпромторга Денис Мантуров летает в командировки на частных самолетах. По данным расследователей, общая стоимость его полетов за девять месяцев 2019 года превышает 200 млн рублей.



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Команда выпуска:

Ведущая — Любовь Соболь https://twitter.com/sobollubov

Монтажер — Алексей Захаров https://instagram.com/zakharov_alesha

Продюсер — Агата Барвинская https://twitter.com/athawld

Бильд-редактор — Александра Лукьяненко https://twitter.com/sashalu_



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