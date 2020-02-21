🔥 Шнуров вступил в «Партию Роста». Песков про жизнь на 12 тысяч. Сколько стоят перелеты министра

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Published on Feb 21, 2020
«По фактам» с Любовью Соболь: — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста» и, вероятно, возглавит список этой партии на выборах в Госдуму. Также о создании партии с предполагаемым названием «Сильные женщины» сегодня заявил продюсер певицы Валерии; — «Это вопрос, скорее, риторический»: Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как можно прожить на минимальную зарплату в 12 130 рублей; — «Трансперенси Интернешнл»: глава Минпромторга Денис Мантуров летает в командировки на частных самолетах. По данным расследователей, общая стоимость его полетов за девять месяцев 2019 года превышает 200 млн рублей.