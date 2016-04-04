Published on Apr 4, 2016

Земфира - Полный концерт 01.04.16 в СК Олимпийский, Москва #z_tour2016

Треклист: (временнЫе ссылки кликабельны: жмите на время и попадете на выбранную песню)

1. Снег начнется 00:02:25

2. Самолёт 00:06:29

3. Река 00:10:21

4. Любовь как случайная смерть 00:13:56

5. Мачо 00:18:46

6. Итоги 00:22:41

7. Кувырок 00:27:20

8. Жить в твоей голове 00:31:28

9. Гора 00:37:11

10. Во мне 00:41:47

11. Блюз 00:45:25

12. Деньги 00:50:01

13. Брызги 00:54:00

14. Скандал 00:58:02 Поздравление В.В.Познера с днем рождения 01:00:57

15. Интересно 01:01:09

16. За билеты 01:04:03

17. Прогулка 01:08:32

18. Кофевино 01:12:31 Подъем вверх на платформе 01:15:00 Представление музыкантов 01:17:14

19. Lightbulbs 01:20:10



Бис 1:

20. Спасибо 01:28:51

21. П.М.М.Л. 01:35:29

22. Искала 01:39:36

.. Слова о концерте 1 апреля... 01:43:25

23. Хочешь? 01:46:21



Бис 2:

24. Мы разбиваемся 01:52:46

25. Главное 01:57:44

26. Из головы 02:02:13

27. Бесконечность 02:06:10 8 лет 8 лет 8 лет. Я ваш самый лучший артист!!.. Берегите меня... берегите себя.. 02:07:03

"Бесконечность" странным образом не захотела поместиться целиком в фильм и оборвалась.. хотя была в исходном файле.. Не буду искушать судьбу и перезаписывать фильм.. Ждем продолжения концертов?? И оставлю тут ссылки на полную запись. Посмотрите, пожалуйста , там и спасибо Lada Sever https://youtu.be/lIOnOr-qUXY и Leo Need https://youtu.be/j81lwAaK-qM И еще: фантастическая концовка концерта и пение с залом 3 апреля: видео House 13 https://youtu.be/jaSzZs49sUM Пусть тоже тут останется.. Спасибо певице! Ждем новые концерты!



Монтаж: Viktor Shtam и мой. В ролике использованы также фотографии концерта 01.04.16 и ролик с лодкой на концерте 03.04.16 со страницы https://vk.com/z_tour2016periscope , находящиеся в свободном доступе, а также фрагмент видеозаписи Leo Need "Представление музыкантов" https://www.youtube.com/watch?v=xCvr2...

и "Lightbulbs" https://www.youtube.com/watch?v=WUvPg...