Земфира - Полный концерт 01.04.16 в СК Олимпийский, Москва, #z_tour2016

Marina White
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129,667 views
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Published on Apr 4, 2016

Земфира - Полный концерт 01.04.16 в СК Олимпийский, Москва #z_tour2016
Треклист: (временнЫе ссылки кликабельны: жмите на время и попадете на выбранную песню)
1. Снег начнется 00:02:25
2. Самолёт 00:06:29
3. Река 00:10:21
4. Любовь как случайная смерть 00:13:56
5. Мачо 00:18:46
6. Итоги 00:22:41
7. Кувырок 00:27:20
8. Жить в твоей голове 00:31:28
9. Гора 00:37:11
10. Во мне 00:41:47
11. Блюз 00:45:25
12. Деньги 00:50:01
13. Брызги 00:54:00
14. Скандал 00:58:02 Поздравление В.В.Познера с днем рождения 01:00:57
15. Интересно 01:01:09
16. За билеты 01:04:03
17. Прогулка 01:08:32
18. Кофевино 01:12:31 Подъем вверх на платформе 01:15:00 Представление музыкантов 01:17:14
19. Lightbulbs 01:20:10

Бис 1:
20. Спасибо 01:28:51
21. П.М.М.Л. 01:35:29
22. Искала 01:39:36
.. Слова о концерте 1 апреля... 01:43:25
23. Хочешь? 01:46:21

Бис 2:
24. Мы разбиваемся 01:52:46
25. Главное 01:57:44
26. Из головы 02:02:13
27. Бесконечность 02:06:10 8 лет 8 лет 8 лет. Я ваш самый лучший артист!!.. Берегите меня... берегите себя.. 02:07:03
"Бесконечность" странным образом не захотела поместиться целиком в фильм и оборвалась.. хотя была в исходном файле.. Не буду искушать судьбу и перезаписывать фильм.. Ждем продолжения концертов?? И оставлю тут ссылки на полную запись. Посмотрите, пожалуйста , там и спасибо Lada Sever https://youtu.be/lIOnOr-qUXY и Leo Need https://youtu.be/j81lwAaK-qM И еще: фантастическая концовка концерта и пение с залом 3 апреля: видео House 13 https://youtu.be/jaSzZs49sUM Пусть тоже тут останется.. Спасибо певице! Ждем новые концерты!

Монтаж: Viktor Shtam и мой. В ролике использованы также фотографии концерта 01.04.16 и ролик с лодкой на концерте 03.04.16 со страницы https://vk.com/z_tour2016periscope , находящиеся в свободном доступе, а также фрагмент видеозаписи Leo Need "Представление музыкантов" https://www.youtube.com/watch?v=xCvr2...
и "Lightbulbs" https://www.youtube.com/watch?v=WUvPg...

  • Category

  • Song

  • Artist

    • Земфира

  • Album

    • Маленький человек.Live

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of zemfira), and 1 Music Rights Societies

  • Song

  • Artist

    • Земфира

  • Album

    • Маленький человек.Live

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of zemfira), and 1 Music Rights Societies

  • Song

    • блюз (Live)

  • Artist

    • Земфира

  • Album

    • Маленький человек.Live

  • Licensed to YouTube by

    • Believe Music (on behalf of zemfira), and 1 Music Rights Societies
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