EKREM İMAMOĞLU & BİNALİ YILDIRIM ORTAK CANLI YAYINI SON DAKİKA HABER

Published on Jun 17, 2019

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP ve Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 tarihinde Fox haber ve Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi. Türkiye nefesini tuttu bu programı izledi. Televizyonlar ve gazeteler program gecesi tarihi buluşmayı son dakika haber olarak kamuoyuna duyurdu.

Fox haber'de Fatih Portakal programla ilgili gece boyunca analiz yaptı. Akif Beki, Deniz Zeyrek gibi isimler Fox'da buluşmayı değerlendirdi.

Habertürk'te ise Veyis Ateş ile Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde gece boyunca programla ilgili yorumlar yapıldı.

Sözcü gazetesi Ekrem İmamoğlu'nu başarılı bulurken, iktidara yakın olan Sabah gazetesi, Star gazetesi, Akşam gazetesi, ahaber, atv haber Binali Yıldırım'ın başarılı olduğu görüşünü okuyucu veya izleyicileriyle paylaştı.

Uğur Dündar programa eleştiri getiren ilk isimdi. Cüneyt Özdemir programın formatına eleştiri getirirken, Didem Arslan Yılmaz cevap süresinin az olduğuna vurgu yaptı.

Programı MHP lideri Devlet Bahçeli izledi mi bilmiyoruz ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener ortak yayının dikkatli izleyicilerindendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kurmaylarıyla birlikte programı izleyen oldu.

Peki programda ne konuşuldu?

YSK'nın kararı...

İstanbul seçimlerinin neden yenilendiği...

Belediye Başkan adaylarının performansı...

Erdoğan'ın sahaya inip inmeyeceği...

Adil Gür'ın açıklamaları...

Ve daha bir çok konu...

Hadi Özışık İnternethaber stüdyolarında Korkmaz Karaca'yı ağırladı.

İşte o video...

#hadiözışık #binaliyıldırım #ekremimamoğlu #ismailküçükkaya



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