Распаковка Xiaomi Black Shark 2 Pro - первое впечатление | China-Service

Published on Dec 16, 2019

Сегодня к нам в руки попал геймерский мегамонстр, один из мощнейших смартфонов в мире Xiaomi Black Shark 2 Pro. Телефон отличается не только топовыми характеристиками, но и оригинальным дизайном. Если тебе интересно наше мнение об этом устройстве, а так же не терпится посмотреть, что же находиться внутри коробки с одним из самых дорогих телефонов в линейке Xiaomi - тогда этот ролик для тебя. Обязательно досмотри до конца и не забудь поставить «палец вверх» и колокольчик.

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