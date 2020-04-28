Я теперь варю кальмаров 40 минут! Кто не пробовал, меня не понимает! САЛАТЫ С КАЛЬМАРАМИ

Published on Apr 28, 2020

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Так сколько времени варить кальмаров? Сравниваю два способа. Плюс готовлю два салата с кальмарами. Как я готовлю домашний майонез (несколько рецептов) здесь https://www.youtube.com/watch?v=_6qB4...



РЕЦЕПТЫ:

---1--- Салат с кальмарами и свежим огурцом

• Кальмары - 2-3 шт.

• Огурец свежий - 1-2 шт.

• Сыр твердый - 50 г

• Укроп - 2 веточки

• Зеленый лук

• Греческий йогурт (или сметана) - 2 ст.л.

• Чеснок - 1 зуб.

• Лимонный сок - 1 ч.л.

• Горчица - 1/2 ч.л.

• Соль



---2--- Салат с кальмарами

• Кальмары - 2-3 шт.

• Морковь (свежая) - 1/2 шт.

• Яйца вареные - 3 шт.

• Лук - 0,5 шт.

• Зеленый горошек - 1 банка (маленькая)

• Майонез - 2 ст.л.

• Соль

Для маринада:

• Уксус яблочный - 2 ст.л.

• Вода - 0,5 стакана

• Сахар - 0,5 ч.л.

• Соль - щепотка



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Композиция "Life of Riley" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).

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