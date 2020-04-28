Я теперь варю кальмаров 40 минут! Кто не пробовал, меня не понимает! САЛАТЫ С КАЛЬМАРАМИ

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Хочешь ещё больше крутых лайфхаков и полезных советов? Заходи в специальный раздел маркетплейса goods.ru - https://goods.ru/sh/McM3GLX/Так сколько времени варить кальмаров? Сравниваю два способа. Плюс готовлю два салата с кальмарами. Как я готовлю домашний майонез (несколько рецептов) здесь https://www.youtube.com/watch?v=_6qB4...РЕЦЕПТЫ:---1--- Салат с кальмарами и свежим огурцом• Кальмары - 2-3 шт.• Огурец свежий - 1-2 шт.• Сыр твердый - 50 г• Укроп - 2 веточки• Зеленый лук• Греческий йогурт (или сметана) - 2 ст.л.• Чеснок - 1 зуб.• Лимонный сок - 1 ч.л.• Горчица - 1/2 ч.л.• Соль---2--- Салат с кальмарами• Кальмары - 2-3 шт.• Морковь (свежая) - 1/2 шт.• Яйца вареные - 3 шт.• Лук - 0,5 шт.• Зеленый горошек - 1 банка (маленькая)• Майонез - 2 ст.л.• СольДля маринада:• Уксус яблочный - 2 ст.л.• Вода - 0,5 стакана• Сахар - 0,5 ч.л.• Соль - щепоткаСпасибо, что смотрите, доверяете и готовите со мной! Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями! Спасибо за ваши комментарии! К сожалению, не всегда получается всем ответить, но я всегда с удовольствием их читаю :)Подпишитесь по ссылочке https://goo.gl/RoUqRM ➤ Оцените мой второй канал с экспериментами на кухне https://goo.gl/hv1AFk Присоединяйтесь! Там у нас весело))➤ Facebook https://www.facebook.com/tastyminute➤ Instagram https://www.instagram.com/tastyminute➤ ВКонтакте https://vk.com/tastyminute➤ Группа в Одноклассниках https://ok.ru/min1ru➤ Telegram: https://t.me/tastyminute➤ Поддержать проект http://tastyminute.ru/donation-tmПишите мне: izvsego@gmail.comМой личный профиль ВКонтакте https://vk.com/oksana_sosedkaСайт/блог: http://tastyminute.ru••••••••••••••••••••••••••••••Композиция "Life of Riley" принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...).Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-......Исполнитель: http://incompetech.com/
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