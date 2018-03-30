Размеры!!! Самодельного инкубатора с Автоматическим переворотом лотков яиц. Как сделать Инкубатор.

Published on Mar 30, 2018

Как сделать инкубатор своими руками!!!

Размеры!!! Самодельного инкубатора с Автоматическим переворотом лотков для яиц.

Какой размер инкубатора выбрать и где найти Золотую середину по размеру Инкубатора с автоматическим переворотом лотков. Так как от размера инкубатора , очень много зависит . Во первых - это удобство расположения внутренних частей, " Лотки для воды , лотки для переворота яиц и так далее. Во вторых - От размера зависит и сам нагревательный элемент. И в третьих - это запас кислорода в инкубаторе. Ну и самое главное в размере самодельного домашнего инкубатора - Это количество яиц.Поэтому перед тем как делать домашний инкубатор для яиц , нужно определиться с количеством птицы которую Вы сможете вырастить в домашних условиях и прибавить несколько процентов на не о плод, задохликов и падеж птицы в первые дни. И исходя из среднего значения , можно приступать к расчетам размеров и строительству инкубатора своими руками . Чем больше, так сказать . Тем лучше. Так же улучшить и облегчить нашу жизнь нам помогает Автоматический переворот лотков для Куриных или Перепелиных яиц . Всем Удачи и Добра.



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③ ⚒ мастерская ⚒

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Самодельный инкубатор Таймер Схема подключения авто переворота лотка для яиц в инкубаторе своими рукам. https://youtu.be/N2LgAgKeoQw



Инкубатор с автоматическим переворотом . Комплектующие. Как сделать инкубатор своими руками.1- часть https://youtu.be/vKFrzGy-sD4



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Ниппельные поилки своими руками https://youtu.be/C26xn688u_I