Размеры!!! Самодельного инкубатора с Автоматическим переворотом лотков яиц. Как сделать Инкубатор.

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Как сделать инкубатор своими руками!!!
Размеры!!! Самодельного инкубатора с Автоматическим переворотом лотков для яиц.
Какой размер инкубатора выбрать и где найти Золотую середину по размеру Инкубатора с автоматическим переворотом лотков. Так как от размера инкубатора , очень много зависит . Во первых - это удобство расположения внутренних частей, " Лотки для воды , лотки для переворота яиц и так далее. Во вторых - От размера зависит и сам нагревательный элемент. И в третьих - это запас кислорода в инкубаторе. Ну и самое главное в размере самодельного домашнего инкубатора - Это количество яиц.Поэтому перед тем как делать домашний инкубатор для яиц , нужно определиться с количеством птицы которую Вы сможете вырастить в домашних условиях и прибавить несколько процентов на не о плод, задохликов и падеж птицы в первые дни. И исходя из среднего значения , можно приступать к расчетам размеров и строительству инкубатора своими руками . Чем больше, так сказать . Тем лучше. Так же улучшить и облегчить нашу жизнь нам помогает Автоматический переворот лотков для Куриных или Перепелиных яиц . Всем Удачи и Добра.
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Плей -Листы:
① ⚒ все видео ⚒
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② ❊ ПерепёлКино ❊
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③ ⚒ мастерская ⚒
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Самодельный инкубатор Таймер Схема подключения авто переворота лотка для яиц в инкубаторе своими рукам. https://youtu.be/N2LgAgKeoQw
Инкубатор с автоматическим переворотом . Комплектующие. Как сделать инкубатор своими руками.1- часть https://youtu.be/vKFrzGy-sD4
Эксперимент . Инкубируем КРУПНЫЕ Перепелиные яйца в домашних условиях . Инкубация перепелов, что в итоге https://youtu.be/4ULM7we38ss
Гнезда для кур несушек с яйце сборником своими руками. https://youtu.be/nfuY-L6zJmk
Инкубация перепелиных яиц . Сбор и хранение яиц . Режимы Инкубации и рождение https://youtu.be/5UPZz6WQJ64
Индюки 1,5 месяца Мысли в слух Стоит ли держать!!! https://youtu.be/tAgkl7IjbmM
Индюк домашний!!!Мои ошибки!!! Содержание, Выращивание,
https://youtu.be/gMNjQh-dqoA
Регулятора Давления воды на Насосной Станции. Ремонт или Очистка . https://youtu.be/nNJiF_SwlPU
Освещение мастерской или гаража . Светодиодные панели или Прожектора. Что выбрать? https://youtu.be/FIqjjW_DyBE
Промывка пистолета от монтажной пены за 5 рублей Своими руками https://youtu.be/epT11ByMNcQ
Циклон для пылесоса своими руками https://youtu.be/pLZalTSV_yU
Чистка форсунок Или как промыть форсунки инжектора своими руками https://youtu.be/Dpy7MwDN-hs
Удлинитель электрический на катушке,своими руками . https://youtu.be/N3mz3y2V3gQ
Ниппельные поилки для кур и перепелов . Монтаж за 3 минуты .
https://youtu.be/f_3iQgFz_yw
Терморегулятор W 1209 Инертность: https://youtu.be/rSxxSZ013fA
Терморегулятор для инкубатора W1209 Настройка Калибровка
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Инкубатор своими руками : https://youtu.be/puhfw4mdgos
Увлажнение инкубатора или Как повысить влажность в инкубаторе https://youtu.be/A27uHAKzC7c
Брудер для цыплят и перепелят.Инфракрасная пленка и терморегулятор W1209, https://youtu.be/SHgQvMr6A9M
Индюки 1,5 месяца Мысли в слух Стоит ли держать!!! https://youtu.be/tAgkl7IjbmM
Как сделать кормушку. Металлическая бункерная кормушка своими руками https://youtu.be/BS-0FqAoYDc
Как сделать клетки для кур перепелов бройлеров Каркас батареи 1 часть https://youtu.be/Ctzgeb-KSIg
Листа гиб своими руками. Или как согнуть сетку для клеток. https://youtu.be/zMU0IXiN9Lg
Яйца без скорлупы, Что делать??? Как измельчить и приготовить кальций https://youtu.be/EY5udUWKBa8
Деревянный стол Бланширование древесины обжигом Столешница своими руками
https://youtu.be/h1kNzic1J8A
Куриный Клещ. Как я избавился от паразита в курятнике. Борьба и обработка серной шашкой
https://youtu.be/NvkWyljUDb8
✂Ножницы для перепелиных яиц✂ . Сравнение ножниц . Выбираем лучшие✂.
https://youtu.be/0gN5jqDKU0U
Поилка для перепелов и цыплят своими руками https://youtu.be/xDNBkkmelyc
Ниппельные поилки. Монтаж за 5 минут. https://youtu.be/EkToUoS2Mfw
Ниппельные поилки своими руками https://youtu.be/C26xn688u_I
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