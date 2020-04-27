ПП Кокосовый чизкейк. Райское наслаждение. Без духовки.

Published on Apr 27, 2020

Всем привет, готовлю диетический кокосовый чизкейк, он очень нежный и легкий. Однозначно стоит приготовить по этому рецепту.









КБЖУ НА 100Г К 146/Б 8,30/6,12/У 14,85







Ингредиенты:

Рисовая мука-60г

Овсяная мука-60г

Кефир 2,5%-100мл

Яйца-2шт.

Кокосовая стружка-15г

Сода-на кончике ножа

Сах.зам. по вкусу(10г)

2 слой:

Молоко до 2,5%-300мл

Мягкий творог-120г

Кокосовая стружка-15г

Быстр. желатин-10г

Вода для растворения- 50мл

Сах.зам по вкусу (10г)



А также рекомендую посмотреть:

ПП Апельсиновый Чизкейк. Это очень вкусно.-https://youtu.be/BfXln2aREFo

ПП Шоколадный чизкейк- https://youtu.be/AAgoQZendKA

ПП Кофейный чизкейк- https://youtu.be/NVaQ9D8TvLY

Пп Ягодный чизкейк. Без выпечки.- https://youtu.be/1uaC8NZswCA



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