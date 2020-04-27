ПП Кокосовый чизкейк. Райское наслаждение. Без духовки.

Всем привет, готовлю диетический кокосовый чизкейк, он очень нежный и легкий. Однозначно стоит приготовить по этому рецепту.
КБЖУ НА 100Г К 146/Б 8,30/6,12/У 14,85
Ингредиенты:
Рисовая мука-60г
Овсяная мука-60г
Кефир 2,5%-100мл
Яйца-2шт.
Кокосовая стружка-15г
Сода-на кончике ножа
Сах.зам. по вкусу(10г)
2 слой:
Молоко до 2,5%-300мл
Мягкий творог-120г
Кокосовая стружка-15г
Быстр. желатин-10г
Вода для растворения- 50мл
Сах.зам по вкусу (10г)
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ПП Апельсиновый Чизкейк. Это очень вкусно.-https://youtu.be/BfXln2aREFo
ПП Шоколадный чизкейк- https://youtu.be/AAgoQZendKA
ПП Кофейный чизкейк- https://youtu.be/NVaQ9D8TvLY
Пп Ягодный чизкейк. Без выпечки.- https://youtu.be/1uaC8NZswCA
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