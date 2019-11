Published on Nov 22, 2019

Check out the top 5 female singles Badminton players in Olympic History!

5. Li Xuerui (CHN) -🥇 London 2012

4. Carolina Marin (ESP) - 🥇 Rio 2016

3. Susi Susanti (INA) - 🥇 Barcelona 1992 🥈 Atlanta 1996

2. Bang Soo-Hyun (KOR) - 🥇 Atlanta 1996 🥈 Barcelona 1992

1. Zhang Ning (CHN) - 🥇 Athens 2004 🥇 Beijing 2008



