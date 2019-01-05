'Türkiye'nin Yıldızları': Ferhat Can Kavurat

Anadolu Agency
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Published on Jan 5, 2019

Aileden tekvandocu olduğu için salonda büyüyen Ferhat Can Kavurat, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı kariyeri için sadece "başlangıç" olarak görüyor.

19 yaşındaki milli tekvandocu Ferhat Can Kavurat, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ferhat Can, tüm rakiplerini saf dışı bırakarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu yaşadı.

Polonya'daki şampiyonluğu sadece "başlangıç" olarak niteleyen genç tekvandocu, daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Gelecek vadeden sporcular arasında yer aldığı için milli takım antrenörleri tarafından büyükler kategorisindeki organizasyonlara da götürülen Ferhat Can'ın en büyük amacı ise olimpiyat şampiyonu olmak.

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