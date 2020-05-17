BERNA LAÇİN’E MEDYADAN BOYKOT #İnternetHaber

Published on May 17, 2020

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Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alan ve sayısız provokasyona imza atan eski sunucu Berna Laçin’e medyadan boykot kararı geldi. Tüm Türkiye’nin tepkisini topluyan skandal paylaşımlara imza atan Laçin, İslam dinini ve milli değerlerimizi, hatta onlarca insanın yaşamını yitirdiği depremi bile çirkin paylaşımlarını alet etti. Peki Berna Laçin’in hakkında medya neden boykot kararı aldı? Laçin’i, tepkilerin odağına koyan paylaşımları neydi?

İşte provokasyonları ile gündemden düşmeyen Berna Laçin’in kirli sicili...!



İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş

Youtube Koordinatörü : Havva Köse

Yönetmen: Mustafa Kuloğlu

Kurgu: Hakan Müstecep

Kurgu: Ateş Yelence

Kamera: Fatih Bar

İçerik Editörü : Elif Özbek

Muhabir: Ceren Ersöz

Muhabir: Gökhan Erek



Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.



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