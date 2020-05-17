BERNA LAÇİN’E MEDYADAN BOYKOT #İnternetHaber

internethaber
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Published on May 17, 2020

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Her fırsatta dini ve milli değerleri hedef alan ve sayısız provokasyona imza atan eski sunucu Berna Laçin’e medyadan boykot kararı geldi. Tüm Türkiye’nin tepkisini topluyan skandal paylaşımlara imza atan Laçin, İslam dinini ve milli değerlerimizi, hatta onlarca insanın yaşamını yitirdiği depremi bile çirkin paylaşımlarını alet etti. Peki Berna Laçin’in hakkında medya neden boykot kararı aldı? Laçin’i, tepkilerin odağına koyan paylaşımları neydi?
İşte provokasyonları ile gündemden düşmeyen Berna Laçin’in kirli sicili...!

İçerik Yöneticisi: Hakan Karakuş
Youtube Koordinatörü : Havva Köse
Yönetmen: Mustafa Kuloğlu
Kurgu: Hakan Müstecep
Kurgu: Ateş Yelence
Kamera: Fatih Bar
İçerik Editörü : Elif Özbek
Muhabir: Ceren Ersöz
Muhabir: Gökhan Erek

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın birlikte kuruluşunu yaptığı İnternethaber ,5 Mayıs 2000 yılında kuruldu. İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde gazeteoku, cevaplatv, internetspor, memurhaber, internetistanbul, elmaelma, gazeteciler, siteleri yer almaktadır.

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