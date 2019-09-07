Как выбрать ламинат: ТОП 7 качеств, о которых молчат продавцы

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Выбрать ламинат сегодня - сложная задача, поэтому мы выложили всю подноготную этого материала и того, как это приподносят продавцы.
Ламинат - самое популярное напольное покрытие сегодня и мы показали колоссальную разницу между производителями, описав все характеристики, о которых часто молчат.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Состав ламината - как выбрать качество
2. Верхний слой и класс ламината
3. Второй слой и повторяемость рисунка
4. Несущий слой и его характеристики
5. Нижний стабилизирующий слой
6. Качество торцевого замка
7. Класс ламината - какой выбрать ?
8. Влагостойкость
9. Толщина
10. Экологичность и формальдегид
11. Ламинат и паркетная доска - тест
12. Выводы
Каждый пункт видео - подкреплен или тестами или аргументами. Видео основано на огромном числе монтажей на объектах и устранении кучи проблем с напольными покрытиями.
В видео мы не старались опорочить замковые соединения, а пытались указать что при определенных условиях - они ведут себя очень непрактично.
Ламинат - самое популярное в СНГ, на сегодняшний день, напольное покрытие, и люди, которые его покупают должны понимать как ориентироваться в огромном выборе.
Наш обзор так же опирается на следующие видео:
Виниловая плитка - честный обзор: https://www.youtube.com/watch?v=ZtLTa...
Ламинат quick-step описание: https://www.youtube.com/watch?v=jU2TM...
Как убрать скрип в ламинате: https://www.youtube.com/watch?v=v98Xo...
Укладка ламината пошагово: https://www.youtube.com/watch?v=8Pqdc...
Как выбрать ламинат: https://www.youtube.com/watch?v=BnnBp...
Тесты напольных покрытий на теплопроводность: https://www.youtube.com/watch?v=a4Nzp...
Тесты шумности напольных покрытий: https://www.youtube.com/watch?v=NZ5FY...
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