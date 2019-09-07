Как выбрать ламинат: ТОП 7 качеств, о которых молчат продавцы

Брендпол напольные покрытия
3.29K
9,823 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Premiered Sep 7, 2019

Выбрать ламинат сегодня - сложная задача, поэтому мы выложили всю подноготную этого материала и того, как это приподносят продавцы.
Ламинат - самое популярное напольное покрытие сегодня и мы показали колоссальную разницу между производителями, описав все характеристики, о которых часто молчат.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Состав ламината - как выбрать качество
2. Верхний слой и класс ламината
3. Второй слой и повторяемость рисунка
4. Несущий слой и его характеристики
5. Нижний стабилизирующий слой
6. Качество торцевого замка
7. Класс ламината - какой выбрать ?
8. Влагостойкость
9. Толщина
10. Экологичность и формальдегид
11. Ламинат и паркетная доска - тест
12. Выводы

Каждый пункт видео - подкреплен или тестами или аргументами. Видео основано на огромном числе монтажей на объектах и устранении кучи проблем с напольными покрытиями.

В видео мы не старались опорочить замковые соединения, а пытались указать что при определенных условиях - они ведут себя очень непрактично.

Ламинат - самое популярное в СНГ, на сегодняшний день, напольное покрытие, и люди, которые его покупают должны понимать как ориентироваться в огромном выборе.

Наш обзор так же опирается на следующие видео:
Виниловая плитка - честный обзор: https://www.youtube.com/watch?v=ZtLTa...
Ламинат quick-step описание: https://www.youtube.com/watch?v=jU2TM...
Как убрать скрип в ламинате: https://www.youtube.com/watch?v=v98Xo...
Укладка ламината пошагово: https://www.youtube.com/watch?v=8Pqdc...
Как выбрать ламинат: https://www.youtube.com/watch?v=BnnBp...
Тесты напольных покрытий на теплопроводность: https://www.youtube.com/watch?v=a4Nzp...
Тесты шумности напольных покрытий: https://www.youtube.com/watch?v=NZ5FY...

Поставьте лайк - если понравилось.

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to