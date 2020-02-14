ÇİN'DEN CORONA VİRÜS'Ü İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER | YUN YANG AÇIKLIYOR

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Published on Feb 14, 2020
#Coronavirus#CHİNA#korona#YunYang Çın Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü Yun Yang açıklıyor Çin'de ağır solunum yolu enfeksiyonuna yol açan korona virüsü, ülke sınırlarını aştı. Şu ana kadar 13 ülkede bu ölümcül rastlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Türkiye dahil pek çok ülkede ek önlemler alındı. Korono şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alınan Çinli bir kadın ülkesine gönderildi, alınan numunelerde incelemeler sürüyor. Peki, korona virüsü nedir, dünyayı ne bekliyor? Türkiye için riskler neler? http://www.kanalekonomi.com