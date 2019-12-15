Ютуб в 2020х. Куда всё катится? ВНЕЗАПНЫЙ ПОДКАСТ.

ЛАРИН
2.16M
395,025 views

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Published on Dec 15, 2019

ДЕТЕКТОР ШОУ - https://www.youtube.com/watch?v=mMhCS...

В этом подкасте я пытаюсь передать свои мысли и ощущения того, куда и почему движется ютуб. Сколько и почему стоит сейчас (и будет в двадцатых) реклама, какие спонсоры давят рынок и как приходится ютуб-блоггерам действовать в сложившейся ситуации. Подкаст достаточно сумбурный, но внимательный зритель сможет понять, что медиа площадка сейчас и в начале / середине десятых - это разные ресурсы. Вспомним тех, кто был с нами, кто еще здесь держится и кто придет. Задавайте свои вопросы и векторы для будущих подкастов. Также можешь предложить кого бы ты хотел увидеть гостем в шоу.


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