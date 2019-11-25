#ПредсказательКлёва #УстройствоДляЛовлиРыбы #КакНаловитьМногоРыбы

Этот Прибор Должен Быть у Каждого Рыбака// Предсказатель Клёва

How to do something
14K
94,746 views

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Nov 25, 2019

Удивительный совет для рыбалки, даже это прибор больше чем устройство и называется Предсказатель Клёва. Согласно этому прибору вы с точностью сможите определить ехать вам на рыбалку или нет. Как предсказать теперь клев и как наловить много рыбы вы знаете точно!
Ни хвоста ни чешуи!

Популярные видео -https://clck.ru/JimwL
Удивительный лайфхак- https://clck.ru/Jin37
РЫБАЛКА Секреты и Фишки -https://clck.ru/Jin58
Креативные идеи из палочек для мороженого -https://clck.ru/Jin37

ТУТ мы принимаем Копеечку для поддержания канала:
Приват 5168742209175474
*****************************************
*Я в Инстаграмм https://www.instagram.com/dmitriymarc...

🔥По вопросам рекламы обращайтесь:
*marcycmarc@gmail.com

ИЛИ ЗАКАЖИТЕ РЕКЛАМУ У МЕНЯ НА:
* https://kwork.ru/smm/863108/vasha-rek...

Подписаться на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCVVI...
⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙

Как сделать что нибудь:
Интересные и креативные идеи, поделки, идеи со спичками, палочками для мороженого. Прикольные поделки из зубочисток.
А так же темы, в которых можно научится например, как сделать что нибудь из чего нибудь, дай вай и diy, лайфхак. А так же самоделки своими руками. Научимся делать ввсё своими руками чтоб добывать бесплатное электричество. И многое другое!
Если у тебя руки из плеч и ты хочешь научится всему самостоятельно, тогда подпишись на канал и давай вместе сделаем мир лучше!

#ПредсказательКлёва #УстройствоДляЛовлиРыбы #КакНаловитьМногоРыбы #КакУзнатьКогдаБудетКлев #ЛайфхакКакУзнатьКлевНаРыбаке #Рыбалка #КакСделатьСнастьСвоимиРуками #КакСделатьСнастьНаКарпа #ЭтотПриборДолженБытьУКаждогоРыбака

Advertisement
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next

to add this to Watch Later

Add to