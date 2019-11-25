Этот Прибор Должен Быть у Каждого Рыбака// Предсказатель Клёва

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Published on Nov 25, 2019
Удивительный совет для рыбалки, даже это прибор больше чем устройство и называется Предсказатель Клёва. Согласно этому прибору вы с точностью сможите определить ехать вам на рыбалку или нет. Как предсказать теперь клев и как наловить много рыбы вы знаете точно! Ни хвоста ни чешуи!
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