🍏🍎Яблочный Торт🍰 Очень Вкусный и Нежный Чизкейк/Легкий Рецепт

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Для яблочного торта нужно Для основы 100 гр. муки, 60 гр. сливочного масла, щепотка соли. Для крема 500 гр. рикотты (жирность 10%), 110-120 гр. сахара, 35 гр. кукурузного крахмала, 2 яйца, щепотка соли, ваниль. Для фруктового слоя 2 яблока, 80 гр. цукатов, 1 ст.л. крахмала, 1 ст.л. сахара (по желанию) Крем для покрытия 200 мл. сливок (жиронсть 35-36%) 2-3 ст.л. сахара (или по вкусу) краситель (можно без него) Рассчитано на форму 18 см. диаметр.