#LenaLi

🍏🍎Яблочный Торт🍰 Очень Вкусный и Нежный Чизкейк/Легкий Рецепт

Lena Li Вкусная Италия
151K
6,833 views
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Published on Feb 11, 2020

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Яблочный пирог невидимый https://www.youtube.com/watch?v=3dYxM...

Для яблочного торта нужно
Для основы 100 гр. муки, 60 гр. сливочного масла, щепотка соли.
Для крема 500 гр. рикотты (жирность 10%), 110-120 гр. сахара, 35 гр. кукурузного крахмала, 2 яйца, щепотка соли, ваниль.
Для фруктового слоя 2 яблока, 80 гр. цукатов, 1 ст.л. крахмала, 1 ст.л. сахара (по желанию)
Крем для покрытия 200 мл. сливок (жиронсть 35-36%) 2-3 ст.л. сахара (или по вкусу) краситель (можно без него)
Рассчитано на форму 18 см. диаметр.

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#LenaLi

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