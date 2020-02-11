🍏🍎Яблочный Торт🍰 Очень Вкусный и Нежный Чизкейк/Легкий Рецепт

Published on Feb 11, 2020

видео-превью от https://denixoid.com



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Торт Наполеон https://www.youtube.com/watch?v=TR-MG...



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Яблочный пирог невидимый https://www.youtube.com/watch?v=3dYxM...



Для яблочного торта нужно

Для основы 100 гр. муки, 60 гр. сливочного масла, щепотка соли.

Для крема 500 гр. рикотты (жирность 10%), 110-120 гр. сахара, 35 гр. кукурузного крахмала, 2 яйца, щепотка соли, ваниль.

Для фруктового слоя 2 яблока, 80 гр. цукатов, 1 ст.л. крахмала, 1 ст.л. сахара (по желанию)

Крем для покрытия 200 мл. сливок (жиронсть 35-36%) 2-3 ст.л. сахара (или по вкусу) краситель (можно без него)

Рассчитано на форму 18 см. диаметр.



Ванильные булочки https://www.youtube.com/watch?v=EDv7t...

Коломба https://www.youtube.com/watch?v=JIfzm...

Чизкекйк без выпечки с трюфелями https://www.youtube.com/watch?v=a7Cpp...



Торт без выпечки Итальянские мотивы https://www.youtube.com/watch?v=FbjJI...

РАФАЭЛЛО Кокосовый нежный торт без выпечки

https://youtu.be/Dsmumfxb8f4

Самые нежные булочки https://www.youtube.com/watch?v=EDv7t...

Блинчики с творожным кремом https://www.youtube.com/watch?v=rX2ko...

Нежнейшие сырники https://www.youtube.com/watch?v=-4KL3...

Муж печет булочки https://www.youtube.com/watch?v=wUmnY...

Греческий йогурт https://www.youtube.com/watch?v=iWGOL...

Цукаты https://www.youtube.com/watch?v=PvZhn...









#LenaLi